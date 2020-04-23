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Izbeigta ražošana
SHL3075RD/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.
BASS+ austiņas ir aprīkotas ar kustīgiem ausu spilventiņiem un regulējamu galvas stīpu, lai lieliski derētu ikvienam lietotājam.
Šie piesātinātie, spēcīgie basi ļauj patiesi izjust ritmu. Neļaujiet plānajam dizainam jūs maldināt – īpaši noskaņoti skaļruņi un skaņas atveres rada ļoti zemas frekvences, kas veido unikālu BASS+ skanējumu.
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Plusi
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Plusi
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Mīnusi
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BL Навушники з мікрофоном