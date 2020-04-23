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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+

Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Izjūti! BASS+
Philips BASS+ austiņas jūsu mūzikai piešķir iespaidīgus, piesātinātus basus. Šīs austiņas ar spēcīgiem, izteiksmīgiem basiem plānā, kompaktā dizainā ir radītas tiem, kas vēlas bez papildu aprīkojuma baudīt izteiktākus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

32 mm skaļruņi

32 mm skaļruņi

BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada piesātinātus, saviļņojošus basus.

Optimāli piemērotas ikvienam

Optimāli piemērotas ikvienam

BASS+ austiņas ir aprīkotas ar kustīgiem ausu spilventiņiem un regulējamu galvas stīpu, lai lieliski derētu ikvienam lietotājam.

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Šie piesātinātie, spēcīgie basi ļauj patiesi izjust ritmu. Neļaujiet plānajam dizainam jūs maldināt – īpaši noskaņoti skaļruņi un skaņas atveres rada ļoti zemas frekvences, kas veido unikālu BASS+ skanējumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Plusi

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Plusi

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Mīnusi

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.