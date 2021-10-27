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Izbeigta ražošana
SHL3175BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
40 mm neodīma skaļruņi atskaņo piesātinātus basus
Spēcīgi basi, kas ļauj pilnībā izbaudīt mūziku. Neļaujiet plānajai konstrukcijai jūs samulsināt, jo īpaši konstruētās basu atveres un īpaši noregulētie skaļruņi rada ārkārtīgi zemas frekvences, nodrošinot austiņām unikālu Bass+ skaņu. Ražošanas procesā izmantotais atsevišķais skaņas līmenis nodrošina izcilu basu atskaņošanu katrā ierīcē.
Unikālā, kompakti salokāmā konstrukcija ir īpaši ērta ņemšanai līdzi ceļā. Austiņas var salocīt plakani vai kompakti, lai tās būtu ērti pārnēsāt un uzglabāt.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Plusi
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Mīnusi
Nincs ilyen.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal