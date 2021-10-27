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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+

Izbeigta ražošana

BASS+Austiņas ar mikrofonu

SHL3175WT/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Izjūti! BASS+
Philips BASS+ austiņas jūsu mūzikai piešķir iespaidīgus, piesātinātus basus. Šīs uz ausīm liekamās austiņas ar spēcīgiem, izteiksmīgiem basiem plānā, izturīgā dizainā ir radītas tiem, kas vēlas bez papildu aprīkojuma baudīt izteiktākus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

40 mm neodīma skaļruņi

40 mm neodīma skaļruņi

40 mm neodīma skaļruņi atskaņo piesātinātus basus

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Spēcīgi basi, kas ļauj pilnībā izbaudīt mūziku. Neļaujiet plānajai konstrukcijai jūs samulsināt, jo īpaši konstruētās basu atveres un īpaši noregulētie skaļruņi rada ārkārtīgi zemas frekvences, nodrošinot austiņām unikālu Bass+ skaņu. Ražošanas procesā izmantotais atsevišķais skaņas līmenis nodrošina izcilu basu atskaņošanu katrā ierīcē.

Kompakti salokāmas ērtai uzglabāšanai un pārvietošanai

Kompakti salokāmas ērtai uzglabāšanai un pārvietošanai

Unikālā, kompakti salokāmā konstrukcija ir īpaši ērta ņemšanai līdzi ceļā. Austiņas var salocīt plakani vai kompakti, lai tās būtu ērti pārnēsāt un uzglabāt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Plusi

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Mīnusi

Nincs ilyen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.