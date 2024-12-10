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Izbeigta ražošana
SHL3265BG/00
Jaudīga zemfr. skaņa, dzidras detaļas
SHL3265 nodrošina dīdžeju prasībām atbilstošu sniegumu. 40 mm neodīma skaļruņi garantē dinamisku zemo frekvenču skaņu, bet maināmie ausu apvalki ir pagriežami par 165° ērtai pārraudzībai. Ar 2000 mW jaudu šīs austiņas nerada kropļojumus pat lielā skaļumā.
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Elpojoši ausu polsterējumi
Kompakti salokāmas
Lielas jaudas apstrāde nodrošina izcilu sniegumu neatkarīgi no skaļuma vai avota. Rezultāts ir skaidrs skanējums bez kropļojumiem pat lielā skaļumā vai pie augsta audio ievades līmeņa.
40 mm neodīma skaļruņi nodrošina izcilu skaņas skaidrību ar iespaidīgu basu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Plusi
składane
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Izmantošanas datums 2022-12-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Izmantošanas datums 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem