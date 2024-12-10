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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHL3265BG/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Jaudīga zemfr. skaņa, dzidras detaļas

SHL3265 nodrošina dīdžeju prasībām atbilstošu sniegumu. 40 mm neodīma skaļruņi garantē dinamisku zemo frekvenču skaņu, bet maināmie ausu apvalki ir pagriežami par 165° ērtai pārraudzībai. Ar 2000 mW jaudu šīs austiņas nerada kropļojumus pat lielā skaļumā.

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Jaudīga zemfr. skaņa, dzidras detaļas

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Elpojoši ausu polsterējumi

  • Kompakti salokāmas

1,2 m garš vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

1,2 m garš vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

2000 mW liela jauda: bez kropļojumiem pat lielā skaļumā

Lielas jaudas apstrāde nodrošina izcilu sniegumu neatkarīgi no skaļuma vai avota. Rezultāts ir skaidrs skanējums bez kropļojumiem pat lielā skaļumā vai pie augsta audio ievades līmeņa.

40 mm skaļruņi jaudīgam un dinamiskam skanējumam

40 mm skaļruņi jaudīgam un dinamiskam skanējumam

40 mm neodīma skaļruņi nodrošina izcilu skaņas skaidrību ar iespaidīgu basu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Plusi

składane

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Izmantošanas datums 2022-12-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Izmantošanas datums 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā