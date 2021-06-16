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Izbeigta ražošana

SHP1900 Stereo Headphones

SHP1900/00

4.5

| (23) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

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Viegla galvas stīpa uzlabo komfortu un sniedz papildu izturību

Galvas stīpa ir ražota no viegla materiāla

2 m garš vads, kas dod iespēju ielikt atskaņotāju somā

Vada ideālais garums sniedz jums vairāk kustību brīvības un izvēles iespēju, kur ņemsiet savu audio ierīci līdzi.

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Atsauksmes

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4.5

no 5

23

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

1

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Plusi

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Mīnusi

Na razie nie znalazłem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2020-12-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2020-12-16

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Plusi

wytrzymałość

Mīnusi

słaba jakość kabla

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2018-12-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2018-12-19

15/12/2020

Polska

Polska

Słuchawki z super basem

Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.

Plusi

dobry bas, zakrywa całe ucho

Mīnusi

przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2018-12-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Izmantošanas datums 2018-12-15

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā