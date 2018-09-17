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Izbeigta ražošana

SHP2000/00

3.8

| (10) Atsauksmes

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2 m garš vads, kas dod iespēju ielikt atskaņotāju somā

Vada ideālais garums sniedz jums vairāk kustību brīvības un izvēles iespēju, kur ņemsiet savu audio ierīci līdzi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

10

Atsauksmes

2

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones

Izmantošanas datums 2026-01-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones

Izmantošanas datums 2026-01-01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā