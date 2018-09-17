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SHP2000/00
Vada ideālais garums sniedz jums vairāk kustību brīvības un izvēles iespēju, kur ņemsiet savu audio ierīci līdzi.
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3.8
no 5
10
Atsauksmes
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones
01/02/2026
Україна
Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones
Izmantošanas datums 2026-01-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2000 Stereo Headphones
Izmantošanas datums 2026-01-01