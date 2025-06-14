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SHP2500 TV headphones

SHP2500/00

4.2
| (33) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
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4.2

no 5

33

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

14/06/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Plusi

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Mīnusi

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Plusi

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Mīnusi

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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