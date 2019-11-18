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Izbeigta ražošana
SHQ1400CL/00
Lietošanai ārpus telpām
Mazgājamas
Sviedru/ūdens drošas
Ieliekamas
Pielāgojiet izskatu. Izvēlieties aizauss cilpiņu, izciļņu vai austiņu uzgaļu stilu, lai austiņas stingri iegultu jūsu ausīs kustību laikā.
Baudiet skaņas kvalitāti, kas netraucē sadzirdēt apkārt notiekošo. Atvērta akustiska konstrukcija ļauj piekļūt apkārtējām skaņām, un jūs varat dzirdēt apkārt notiekošo lielākai drošībai trenējoties ārpus telpām.
Veidotas ilgtspējīgas un izturīgas. Vads ar kevlara pārklājumu ir aizsargāts pret plīšanu un lūšanu un iztur intensīvus treniņus.
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Plusi
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
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MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki