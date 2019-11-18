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  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS
  • PĀRVARIET ROBEŽAS

Izbeigta ražošana

ActionFitSporta austiņas

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Atsauksmes

Pieejams

Laima dzeltena
Laima dzeltena
Laima dzeltena un balta
Laima dzeltena un balta
PĀRVARIET ROBEŽAS
Philips Actionfit RunWild sporta austiņas ļauj sasniegt personiskos rekordus. Tās ir īpaši vieglas un ūdensdrošas, ar pielāgojamu izmēru. Jaudīgi skaļruņi nodrošina dziļus basus, lai iekustinātu jūsu ķermeni.
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Pielāgojamas sporta ieliekamās austiņas

PĀRVARIET ROBEŽAS

  • Lietošanai ārpus telpām

  • Mazgājamas

  • Sviedru/ūdens drošas

  • Ieliekamas

Pielāgojiet izskatu ar aizauss cilpiņu, izciļņu vai austiņu uzgaļu stiliem

Pielāgojiet izskatu ar aizauss cilpiņu, izciļņu vai austiņu uzgaļu stiliem

Pielāgojiet izskatu. Izvēlieties aizauss cilpiņu, izciļņu vai austiņu uzgaļu stilu, lai austiņas stingri iegultu jūsu ausīs kustību laikā.

Atvērta akustika ārējās skaņas piekļuvei, lai jūs būtu drošībā

Atvērta akustika ārējās skaņas piekļuvei, lai jūs būtu drošībā

Baudiet skaņas kvalitāti, kas netraucē sadzirdēt apkārt notiekošo. Atvērta akustiska konstrukcija ļauj piekļūt apkārtējām skaņām, un jūs varat dzirdēt apkārt notiekošo lielākai drošībai trenējoties ārpus telpām.

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai

Veidotas ilgtspējīgas un izturīgas. Vads ar kevlara pārklājumu ir aizsargāts pret plīšanu un lūšanu un iztur intensīvus treniņus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Plusi

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.