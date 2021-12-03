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Izbeigta ražošana
13 dažādi veidi
Iebūvēta Premium piena karafe
Nerūsējoša tērauda priekšpuse
12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).
Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.
4.7
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Fino24
03/12/2021
Hrvatska
Kava i održavanje
Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Волен
09/07/2021
България
Verificēts pircējs
Кафе автомата е супер!
Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)
Plusi
Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
VIT-61
19/06/2020
България
Продукта е супер!
Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки
Plusi
Бързо приготвяне на напитките
Mīnusi
Съдът за отпадъци е с малък капацитет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma