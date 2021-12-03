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  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
  • Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

Izbeigta ražošana

Saeco PicoBaristo Deluxe“Super-automatic” espreso aparāts

SM5573/10

4.7
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei
Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādus plaši pazīstamus dzērienus kā espreso vai kapučīno, kā arī tādus īpašos kafijas dzērienus kā Americano vai espreso makjato.
Skatīt visas priekšrocības

Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

  • 13 dažādi veidi

  • Iebūvēta Premium piena karafe

  • Nerūsējoša tērauda priekšpuse

  • 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko

Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci

Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

03/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava i održavanje

Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

09/07/2021

България

България

Verificēts pircējs

Кафе автомата е супер!

Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)

Plusi

Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

19/06/2020

България

България

Продукта е супер!

Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки

Plusi

Бързо приготвяне на напитките

Mīnusi

Съдът за отпадъци е с малък капацитет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma