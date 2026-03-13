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Saeco PicoBaristo Deluxe “Super-automatic” espreso aparāts
Izbeigta ražošana
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SM5573/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Visi (5)
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Kā ieeļļot Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezglu
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Kā pielāgot Philips espresso automāta dzēriena tilpumu
K� t�r�t un kopt Philips espresso autom�tu?
Piena karafes komplekts
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Philips piena karafes vāciņš
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
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