Vieglas mācīšanās un atzīmēšanas papildu funkcionalitāte

Mācīšanās funkcionalitāte attiecas uz procesu, kurā tālvadības pults uztver un saglabā infrasarkanos signālus no citām tālvadības pultīm turpmākai lietošanai. Ja ierīču kodi nav iekļauti pults datu bāzē, tos vienmēr var uzzināt no oriģinālās tālvadības pults, vienkārši pavēršot to pret attiecīgo ierīci. Uzlabotais funkciju pievienošanas un marķēšanas veids padara papildu funkcionalitātes pievienošanu ērtāku un ātrāku. Rezultāts: nekādu trūkstošu funkciju!