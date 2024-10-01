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Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis
3 tvaika iestatījumi
Smails metāla tvaika plātnes gals
2000 W jauda
Noliecamais StyleBoard statīvs nodrošina stabilu atbalstu apģērbu tvaicēšanas procesa laikā. Vienkārši iespiediet apģērbu starp tvaika plātni un statīvu — tas nodrošinās vieglāku tvaika apstrādes procesu un nevainojamus rezultātus no sākuma līdz beigām.
Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.
Mūsu inovatīvais MyEssence aromātu izsmidzinātājs sniedz iespēju atsvaidzināt apģērbu ar jūsu iecienītākajām smaržām jebkurā jums vēlamajā brīdī.
4.4
no 5
36
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Plusi
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Mīnusi
Недоліків не побачила.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
08/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Зручно та швидко
Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
princes
07/01/2023
Україна
Akcijas daļa
потужний та компактний
Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую
Plusi
гарно відпарює
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.