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  • Vienkārša gludināšana ikdienā
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Apģērbu tvaicētāju 3000. sērijaar noliecamu StyleBoard gludināmo dēli

STE3170/80

4.4
| (36) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Vienkārša gludināšana ikdienā
Pavadiet mazāk laika, gludinot apģērbu ar Philips 3000. sērijas tvaika gludekli ar statīvu, jo tam ir iebūvēts statīvs un liels, virzāms tvaika uzgalis. Atbrīvojieties no mikrobiem* apģērbā un pievienojiet smaržu un svaigumu, izmantojot MyEssence aromāta izsmidzinātāju.
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Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Vienkārša gludināšana ikdienā

  • Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis

  • 3 tvaika iestatījumi

  • Smails metāla tvaika plātnes gals

  • 2000 W jauda

Ērti noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Ērti noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Noliecamais StyleBoard statīvs nodrošina stabilu atbalstu apģērbu tvaicēšanas procesa laikā. Vienkārši iespiediet apģērbu starp tvaika plātni un statīvu — tas nodrošinās vieglāku tvaika apstrādes procesu un nevainojamus rezultātus no sākuma līdz beigām.

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.

MyEssence — apģērbu atsvaidzināšana ar jūsu iecienītākajām smaržām

MyEssence — apģērbu atsvaidzināšana ar jūsu iecienītākajām smaržām

Mūsu inovatīvais MyEssence aromātu izsmidzinātājs sniedz iespēju atsvaidzināt apģērbu ar jūsu iecienītākajām smaržām jebkurā jums vēlamajā brīdī.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

36

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Plusi

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Mīnusi

Недоліків не побачила.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

08/01/2023

Україна

Україна

Зручно та швидко

Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

07/01/2023

Україна

Україна

потужний та компактний

Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую

Plusi

гарно відпарює

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

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Atrunas

  1. Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.