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Apģērbu tvaicētāju 3000. sērija ar noliecamu StyleBoard gludināmo dēli
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STE3170/80
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EDC_STE31XX - English (US)
User manual_STE3170_UM_EU9_[02367]
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
No Philips apģērbu tvaicētāja ar statīvu pamatnes noplūst ūdens
Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
Philips apģērbu tvaicētājs ar statīvu rada kurkstošu skaņu
Philips universālās gludināšanas sistēmas un statīva tvaicētāja šļūtene lietošanas laikā kļūst silta
No Philips statīva apģērbu tvaicētāja galviņas pil ūdens
Philips tvaicētāja ar statīvu gaismas diodes indikators mirgo
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