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  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce

3000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH3010/70

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Kompakta un salokāma ierīce
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
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Kompakta un salokāma ierīce

  • Kompakts un salokāms

  • Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

30/12/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.

Plusi

příjemně osvěží oblečení

Mīnusi

nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

23/12/2022

Česká republika

Česká republika

První pomoc, když není čas

Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....

Plusi

rychlost

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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Atrunas

  1. Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.