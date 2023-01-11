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Kompakts un salokāms
Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā
1000 W, līdz 20 g/min
Nav nepieciešams gludināmais dēlis
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.
Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Loli4
30/12/2022
Česká republika
Spokojenost
Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.
Plusi
příjemně osvěží oblečení
Mīnusi
nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Žehlímsnadno
23/12/2022
Česká republika
První pomoc, když není čas
Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....
Plusi
rychlost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.