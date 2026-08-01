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3000. sērija Rokas apģērbu tvaicētājs
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STH3010/70
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- English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
Vai apģērbam var droši pieskarties ar Philips apģērbu tvaicētāju?
Philips apģērbu tvaicētājs uz apģērba rada traipus
Ūdens pil no Philips apģērbu tvaicētāja galvas.
Mans Philips apģērbu tvaicētāja rokturis vibrē vai rada sūknēšanas skaņu.
Philips apģērbu tvaicētājs pēc lietošanas rada troksni un tvaiku
Mans Philips apģērbu tvaicētājs neveido tvaiku.
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