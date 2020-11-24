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Izbeigta ražošana
TAE4205BK/00
8,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
Ausīs ievietojamas
Šīm bezvadu austiņām ir 8,2 mm neodīma skaļruņi, kas nodrošina dzidru skaņu un izteiktus basus. Ja vēlaties vēl vairāk, vienkārši nospiediet iebūvēto basu pastiprināšanas pogu BASS. Atšķirība būs jūtama nekavējoties.
10 stundu atskaņošanas laiks pēc 2 stundu uzlādes ar USB-C savienojumu. Ja enerģija sāk beigties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 1,5 stundas. Plakanais austiņu vads nemanāmi atrodas aiz kakla neatkarīgi no tā, vai austiņas ir ievietotas ausīs.
Ovālais akustiskais ieliktnis un maināmie gumijas austiņu uzgaļi ļauj austiņas ērti ievietot ausī. Mīkstās pārlikas lieliski pieguļ auss gliemežnīcā, sniedzot drošu fiksāciju un labāku pasīvo trokšņa izolāciju.
5.0
no 5
1
Apskats
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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