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Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas bezvadu austiņas

TAE4205WT/00

5
| (1) Apskats

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sajūtiet basus
Dievināt brīdi, kad atskan basi? Šīs ausīs ievietojamās bezvadu austiņas nodrošina spēcīgākus basus, vienkārši pieskaroties pogai! Jūs iegūstat 10 stundu atskaņošanas laiku, ātru uzlādi, kā arī mīkstas pārlikas drošai fiksācijai un labākai pasīvajai trokšņa izolācijai.
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Sajūtiet basus

  • 8,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Pastiprināšanas poga BASS. Tūlītēji spēcīgāki basi

Pastiprināšanas poga BASS. Tūlītēji spēcīgāki basi

Šīm bezvadu austiņām ir 8,2 mm neodīma skaļruņi, kas nodrošina dzidru skaņu un izteiktus basus. Ja vēlaties vēl vairāk, vienkārši nospiediet iebūvēto basu pastiprināšanas pogu BASS. Atšķirība būs jūtama nekavējoties.

10 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde

10 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde

10 stundu atskaņošanas laiks pēc 2 stundu uzlādes ar USB-C savienojumu. Ja enerģija sāk beigties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 1,5 stundas. Plakanais austiņu vads nemanāmi atrodas aiz kakla neatkarīgi no tā, vai austiņas ir ievietotas ausīs.

Drošas, elastīgas, ērtas

Ovālais akustiskais ieliktnis un maināmie gumijas austiņu uzgaļi ļauj austiņas ērti ievietot ausī. Mīkstās pārlikas lieliski pieguļ auss gliemežnīcā, sniedzot drošu fiksāciju un labāku pasīvo trokšņa izolāciju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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