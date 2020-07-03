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  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.
  • Jūsu ritms. Jūsu stils.

Izbeigta ražošana

3000 seriesUz ausīm liekamas austiņas

TAH4105BK/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Jūsu ritms. Jūsu stils.
Jūtaties it kā būtu nonācis uz deju grīdas. Šīs uz ausīm liekamās austiņas ļauj dzirdēt dzidru skaņu un spēcīgus basus. Polsterētā galvas stīpa nodrošinās komfortu, un matēto krāsu dizains dod iespēju padarīt mūziku par savu, ieturot stilu.
Skatīt visas priekšrocības

Jūsu ritms. Jūsu stils.

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Viegla galvas stīpa

  • Kompakti salokāmas

Piesātināti basi, dzidra skaņa

Izdzīvojiet vēlreiz savus labākos brīžus uz deju grīdas. 32 mm neodīma skaļruņi ļauj dzirdēt pilnīgus, piesātinātus basus un dzidru skaņu. Noslēgtas konstrukcijas dizains sniedz lielisku skaņas izolāciju, lai jūs varētu izbaudīt katru iemīļoto dziesmu sekundi.

Viegla, pielāgojama polsterēta galvas stīpa

Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.

Kompakti salokāma konstrukcija vieglai glabāšanai

Izjūtiet basus. Ausu spilventiņi ir kompakti salokāmi uz iekšu vieglai glabāšanai jūsu kabatā vai somā. Vienkārši salokiet tās, un esat gatavs doties ceļā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Plusi

barva, udobje, so lahke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.