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TAH4105WT/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Viegla galvas stīpa
Kompakti salokāmas
Izdzīvojiet vēlreiz savus labākos brīžus uz deju grīdas. 32 mm neodīma skaļruņi ļauj dzirdēt pilnīgus, piesātinātus basus un dzidru skaņu. Noslēgtas konstrukcijas dizains sniedz lielisku skaņas izolāciju, lai jūs varētu izbaudīt katru iemīļoto dziesmu sekundi.
Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.
Izjūtiet basus. Ausu spilventiņi ir kompakti salokāmi uz iekšu vieglai glabāšanai jūsu kabatā vai somā. Vienkārši salokiet tās, un esat gatavs doties ceļā.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Plusi
barva, udobje, so lahke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke