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Izbeigta ražošana

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

TAH4205BK/00

4
| (25) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Sajūtiet basus
Izbaudiet mūziku ar spēcīgākiem basiem. Šīm bezvadu uz ausīm liekamajām austiņām ir pastiprināšanas poga BASS, lai jūs varētu basus padarīt spēcīgākus jebkurā brīdī. Jūs iegūstat līdz 29 stundām ilgu darbības laiku, ātru uzlādi un stilīgus matētu krāsu dizainus, no kā izvēlēties.
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Sajūtiet basus

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Kompakti salokāmas

  • Līdz 29 stundām ilgs darbības laiks

Pastiprināšanas poga BASS. Spēcīgāki basi ar vienu pieskārienu

Pastiprināšanas poga BASS. Spēcīgāki basi ar vienu pieskārienu

Šīs uz ausīm liekamās austiņas aprīkotas ar spēcīgiem 32 mm neodīma akustiskiem skaļruņiem, kas ļauj klausīties dzidru skaņu un piesātinātus basus. Kad vēlaties vairāk, vienkārši piespiediet pastiprināšanas pogu BASS, un jūs uzreiz jutīsiet atšķirību.

29 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde

29 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde

2 stundu uzlāde ar USB-C ļaus iegūt līdz 29 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja baterija sāk izlādēties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 4 stundas.

Viegla, pielāgojama polsterēta galvas stīpa

Viegla, pielāgojama polsterēta galvas stīpa

Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

25

Atsauksmes

17/05/2023

Latvija

Latvija

Labas austiņas

Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.

Plusi

Laba skaņas kvalitāte.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

30/03/2022

Latvija

Latvija

Austiņas

Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

28/09/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.