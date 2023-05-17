30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAH4205BL/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Kompakti salokāmas
Līdz 29 stundām ilgs darbības laiks
Šīs uz ausīm liekamās austiņas aprīkotas ar spēcīgiem 32 mm neodīma akustiskiem skaļruņiem, kas ļauj klausīties dzidru skaņu un piesātinātus basus. Kad vēlaties vairāk, vienkārši piespiediet pastiprināšanas pogu BASS, un jūs uzreiz jutīsiet atšķirību.
2 stundu uzlāde ar USB-C ļaus iegūt līdz 29 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja baterija sāk izlādēties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl 4 stundas.
Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.
4.0
no 5
25
Atsauksmes
NeldaceB
17/05/2023
Latvija
Labas austiņas
Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.
Plusi
Laba skaņas kvalitāte.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Aiga
30/03/2022
Latvija
Austiņas
Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Kryniu
28/09/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.