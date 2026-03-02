TAH4500LB/00
Ļaujieties izcilai skaņai
Ja vēlaties īpaši ērtas troksni slāpējošas austiņas lietošanai ikdienā, tad te tās ir. Pat mazā skaļumā iegūsit bagātīgu skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Nomaināmi ausu uzliku polsterējumi un baterija palielinās komfortu un veiktspēju ilgam laikam.Skatīt visas priekšrocības
Pieejams:
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Īpaši pielāgotie 32 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skanējumu pat mazā skaļumā. Skatoties filmu vai spēlējot spēles, ierīces lietotnē varat ieslēgt zema latentuma režīmu.
Mīksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.
Aktīva trokšņu slāpēšana klusina apkārtējo troksni, tāpēc varēsit koncentrēties uz savu mūziku, raidierakstiem un zvaniem. Varat aktivizēt automātisko režīmu vai pielāgot pašrocīgi, izmantojot Philips lietotni Headphones.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.
Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, ar pilnu uzlādi iegūsit līdz pat 70 stundām atskaņošanas laika, bet, ieslēdzot trokšņu slāpēšanu, varēsit klausīties līdz pat 50 stundām. Ātra, tikai 5 minūšu ilga uzlāde nodrošinās 4 papildu atskaņošanas stundas.
Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, savukārt trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.
Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī regulēt trokšņu slāpēšanu, aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.
Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.
Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.
