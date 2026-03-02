Meklējamie vārdi

    Ļaujieties izcilai skaņai

    Ja vēlaties īpaši ērtas troksni slāpējošas austiņas lietošanai ikdienā, tad te tās ir. Pat mazā skaļumā iegūsit bagātīgu skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Nomaināmi ausu uzliku polsterējumi un baterija palielinās komfortu un veiktspēju ilgam laikam.

    Ļaujieties izcilai skaņai

    • Dabiska skaņa. Dinamiski basi
    • Ērti pieguļ ausīm
    • Trokšņu slāpēšana
    • Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks

    Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

    Īpaši pielāgotie 32 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skanējumu pat mazā skaļumā. Skatoties filmu vai spēlējot spēles, ierīces lietotnē varat ieslēgt zema latentuma režīmu.

    Ērta valkāšana un nomaināmi komponenti lietošanai ilgus gadus

    Mīksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.

    Klausoties mūziku, vienmēr izmantojiet aktīvu trokšņu slāpēšanu

    Aktīva trokšņu slāpēšana klusina apkārtējo troksni, tāpēc varēsit koncentrēties uz savu mūziku, raidierakstiem un zvaniem. Varat aktivizēt automātisko režīmu vai pielāgot pašrocīgi, izmantojot Philips lietotni Headphones.

    Stabila Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pārī

    Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

    Atskaņošanas laiks līdz 70 stundām (50, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

    Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, ar pilnu uzlādi iegūsit līdz pat 70 stundām atskaņošanas laika, bet, ieslēdzot trokšņu slāpēšanu, varēsit klausīties līdz pat 50 stundām. Ātra, tikai 5 minūšu ilga uzlāde nodrošinās 4 papildu atskaņošanas stundas.

    Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

    Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, savukārt trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

    Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi

    Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī regulēt trokšņu slāpēšanu, aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

    Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

    Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

    GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

    Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Akustiskā sistēma
      Slēgta
      Frekvenču diapazons
      20–20 000 Hz
      Pilnā pretestība
      32 omi
      Maksimālā ieejas jauda
      10 mW
      Jutība
      113 dB (1 kHz, 1 mW)
      Skaļruņa diametrs
      32  mm
      Skaļruņa tips
      Dinamisks

    • Savienojamība

      Bluetooth versija
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimālā sniedzamība
      Līdz pat 10  m
      Daudzpunktu savienojums
      Atbalstītais kodekss
      SBC

    • Ārējā kartona kaste

      Garums
      21.70  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      3
      Platums
      18.50  cm
      Bruto svars
      1.32  kg
      Augstums
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17757 1
      Neto svars
      0.50  kg
      Taras svars
      0.82  kg

    • Lietošanas komforts

      Skaļuma vadība
      Lietotnes Philips Headphones atbalsts
      Google Fast Pair
      Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
      Vadības ierīču veids
      Poga
      Microsoft Swift Pair

    • Strāvas padeve

      Bateriju skaits
      1 gab.
      Uzlādēšanas laiks
      2  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)
      50  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC)
      70  stundas
      Ātrās uzlādes laiks
      5 mins for 4 hrs
      Akumulatoru svars (kopā)
      9.52  g
      Akumulatora jauda (austiņas)
      500  mAh
      Akumulatora tips (austiņas)
      Litija polimērs (iebūvēts)

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      24.5  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kartona kaste
      Plauktā novietošanas veids
      Iekarināma
      Platums
      19.85  cm
      Dziļums
      5.5  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      EAN
      48 95229 17757 4
      Bruto svars
      0.332  kg
      Neto svars
      0.168  kg
      Taras svars
      0.164  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      17.84  cm
      Platums
      15.84  cm
      Dziļums
      7.37  cm
      Svars
      0.156  kg

    • Piederumi

      Īsa lietošanas pamācība

    • Dizains

      Krāsa
      Balta
      Lietošanas stils
      Austiņas ar galvas stīpu
      Salokāma konstrukcija
      Plakana/ielocīta
      Auss savienojuma materiāls
      Mākslīgā āda
      Valkāšanas veids
      Ar galvas stīpu
      Ausu uzlikas
      Slēgta konstrukcija

    • Telekomunikācija

      Mikrofons zvanam
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20802 5

    • ANC funkcijas

      ANC tehnoloģija
      FB
      Mikrofons, paredzēts ANC
      3 mikr.
      ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

    • Balss palīgs

      Saderīgs ar balss palīgu
      • Apple Siri
      • Google Palīgs
      Balss palīga aktivizēšana
      Nospiediet daudzfunkciju pogu
      Balss palīga atbalsts

    • Noturība

      Plastmasas korpuss
      satur 71% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

