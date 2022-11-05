30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAH5205BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Viegls
Kompakti salokāmas
Līdz 29 stundām ilgs darbības laiks
Šīs uz ausīm valkājamās austiņas aprīkotas ar spēcīgiem 40 mm neodīma akustiskiem skaļruņiem, kas nodrošina dzidru skaņu un piesātinātus basus. Kad vēlaties vairāk skaņas, vienkārši piespiediet pastiprināšanas pogu BASS, un jūs uzreiz jutīsiet atšķirību.
Divu stundu uzlāde ar USB-C ļaus iegūt līdz 29 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja baterija sāk izlādēties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl četras stundas. Noņemamais kabelis ar vadības pulti ļauj izmantot austiņas arī pieslēgtā veidā.
Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.
2.0
no 5
6
Atsauksmes
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Plusi
Bassy bassy bassy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Plusi
skvelý zvuk za slušnú cenu
Mīnusi
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ernas
17/08/2021
Lietuva
Prasta garso reguliavimo funkcija
Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.
Plusi
Nėra.
Mīnusi
Gaminys veikė pusdienį
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Belaidės ausinės
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Belaidės ausinės
Funkciju pieejamība var atšķirties mobilo telefonu savietojamības dēļ.
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.