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  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt
  • Basi ir klāt

Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TAH5205WT/00

2
| (6) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Basi ir klāt
Uzlieciet austiņas un izjūtiet basus! Šīs uz ausīm valkājamās bezvadu austiņas aprīkotas ar basu pastiprināšanas pogu BASS dziļākiem basiem ar vienu pieskārienu. Jūs iegūstat 29 stundu ilgu atskaņošanas laiku, ātru uzlādi un īpaši noturīgu Bluetooth savienojumu. Jūs nepalaidīsiet garām ne mirkli.
Skatīt visas priekšrocības

Basi ir klāt

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Viegls

  • Kompakti salokāmas

  • Līdz 29 stundām ilgs darbības laiks

Jaudīgi 40 mm neodīma skaļruņi. Basu pastiprināšanas poga BASS.

Jaudīgi 40 mm neodīma skaļruņi. Basu pastiprināšanas poga BASS.

Šīs uz ausīm valkājamās austiņas aprīkotas ar spēcīgiem 40 mm neodīma akustiskiem skaļruņiem, kas nodrošina dzidru skaņu un piesātinātus basus. Kad vēlaties vairāk skaņas, vienkārši piespiediet pastiprināšanas pogu BASS, un jūs uzreiz jutīsiet atšķirību.

29 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde.

29 stundu atskaņošanas laiks. USB-C uzlāde.

Divu stundu uzlāde ar USB-C ļaus iegūt līdz 29 stundām ilgu atskaņošanas laiku. Ja baterija sāk izlādēties, ātra 15 minūšu uzlāde ļaus atskaņot mūziku vēl četras stundas. Noņemamais kabelis ar vadības pulti ļauj izmantot austiņas arī pieslēgtā veidā.

Viegla, pielāgojama polsterēta galvas stīpa.

Pieejamas stilīgās matētās krāsās, šīs austiņas aprīkotas ar polsterētu galvas stīpu, kas ir tik viegla, ka to gandrīz nejutīsiet. Mīkstie ausu spilventiņi marķēti kreisajai/labajai ausij un ir pielāgojami, līdz pieguļ vislabāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

6

Atsauksmes

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Plusi

Bassy bassy bassy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Plusi

skvelý zvuk za slušnú cenu

Mīnusi

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

17/08/2021

Lietuva

Lietuva

Prasta garso reguliavimo funkcija

Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.

Plusi

Nėra.

Mīnusi

Gaminys veikė pusdienį

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Belaidės ausinės

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAH5205BK Belaidės ausinės

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Funkciju pieejamība var atšķirties mobilo telefonu savietojamības dēļ.

  2. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.