TAH6000BK/00
Ērts baudījums
Saglabājiet koncentrēšanos ar pāri ausīm liekamām austiņām, kas nodrošina adaptīvu trokšņu slāpēšanu un kas izstrādātas ērtai lietošanai ilgus gadus. Valkājiet tās bez vada, lai ceļā baudītu siltu, dabisku skanējumu. Vai pievienojiet kabeli un baudiet augstas izšķirtspējas skanējumu, klausoties ar vadu.Skatīt visas priekšrocības
Īpaši pielāgotie 40 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skanējumu pat mazā skaļumā. Lai baudītu skaņu ar augstu izšķirtspēju, varat klausīties, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (iekļauts) vai USB-C.
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Mīksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.
Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, ar pilnu uzlādi iegūsit līdz pat 80 stundām atskaņošanas laika, bet, ieslēdzot trokšņu slāpēšanu, varēsit klausīties līdz pat 50 stundām. Ātra, tikai 5 minūšu ilga uzlāde nodrošinās 4 papildu atskaņošanas stundas.
Šīm austiņām var iestatīt piecus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā pilsētas ielā vai ļoti vējainā dienā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.
Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī regulēt trokšņu slāpēšanu, aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.
Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.
Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.
