    Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    TAH6000WT/00

    Saglabājiet koncentrēšanos ar pāri ausīm liekamām austiņām, kas nodrošina adaptīvu trokšņu slāpēšanu un kas izstrādātas ērtai lietošanai ilgus gadus. Valkājiet tās bez vada, lai ceļā baudītu siltu, dabisku skanējumu. Vai pievienojiet kabeli un baudiet augstas izšķirtspējas skanējumu, klausoties ar vadu.

    Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    Ērts baudījums

    • Dabiska skaņa. Dinamiski basi
    • Ērti pieguļ pāri ausīm
    • Adaptīvā trokšņu slāpēšana
    • Līdz 80 stundu darbības laiks

    Lieliska skaņa pat nelielā skaļumā. Klausieties bez vada vai ar vadu

    Īpaši pielāgotie 40 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skanējumu pat mazā skaļumā. Lai baudītu skaņu ar augstu izšķirtspēju, varat klausīties, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (iekļauts) vai USB-C.

    Aizraujošs skanējums ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu

    Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

    Ērta valkāšana un nomaināmi komponenti lietošanai ilgus gadus

    Mīksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.

    Stabila Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pārī

    Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

    Atskaņošanas laiks līdz 80 stundām (50, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

    Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, ar pilnu uzlādi iegūsit līdz pat 80 stundām atskaņošanas laika, bet, ieslēdzot trokšņu slāpēšanu, varēsit klausīties līdz pat 50 stundām. Ātra, tikai 5 minūšu ilga uzlāde nodrošinās 4 papildu atskaņošanas stundas.

    5 mikrofonu tehnoloģija. Skaidri zvani arī trokšņainās vietās

    Šīm austiņām var iestatīt piecus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā pilsētas ielā vai ļoti vējainā dienā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

    Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi

    Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī regulēt trokšņu slāpēšanu, aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

    Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

    Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

    GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

    Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Akustiskā sistēma
      Slēgta
      Frekvenču diapazons
      20–40 000 Hz
      Pilnā pretestība
      16 omi
      Jutība
      108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Skaļruņa diametrs
      40  mm
      Maksimālā ieejas jauda
      30  mW
      Skaļruņa tips
      Dinamisks
      Hi-Res audio

    • Savienojamība

      Bluetooth versija
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimālā sniedzamība
      Līdz pat 10  m
      Daudzpunktu savienojums
      Atbalstītais kodekss
      SBC
      Austiņu ligzda
      3.5  mm

    • Ārējā kartona kaste

      Garums
      22.40  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      3
      Platums
      22.00  cm
      Bruto svars
      1.65  kg
      Augstums
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Neto svars
      0.81  kg
      Taras svars
      0.84  kg

    • Lietošanas komforts

      Lietotnes Philips Headphones atbalsts
      Google Fast Pair
      Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
      Vadības ierīču veids
      Poga
      Microsoft Swift Pair

    • Strāvas padeve

      Bateriju skaits
      1 gab.
      Uzlādēšanas laiks
      2  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)
      50  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC)
      80  stundas
      Ātrās uzlādes laiks
      15 mins for 4 hrs
      Akumulatoru svars (kopā)
      14.8  g
      Akumulatora jauda (austiņas)
      720  mAh
      Akumulatora tips (austiņas)
      Litija polimērs (iebūvēts)

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      25  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kartona kaste
      Plauktā novietošanas veids
      Iekarināma
      Platums
      21.2  cm
      Dziļums
      6.9  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Bruto svars
      0.500  kg
      Neto svars
      0.270  kg
      Taras svars
      0.230  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      19.20  cm
      Platums
      16.60  cm
      Dziļums
      8.20  cm
      Svars
      0.024  kg

    • Piederumi

      Īsa lietošanas pamācība

    • Dizains

      Krāsa
      Balta
      Lietošanas stils
      Austiņas ar galvas stīpu
      Salokāma konstrukcija
      Sekls
      Auss savienojuma materiāls
      Mākslīgā āda
      Valkāšanas veids
      Ar galvas stīpu
      Ausu uzlikas
      Slēgta konstrukcija

    • Telekomunikācija

      Mikrofons zvanam
      2 mics
      Vēja trokšņa mazināšana

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • ANC funkcijas

      ANC tehnoloģija
      Hibrīds, ANC Pro
      Informētības režīms
      Adaptīvā ANC
      ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

    • Balss palīgs

      Saderīgs ar balss palīgu
      • Apple Siri
      • Google Palīgs
      Balss palīga aktivizēšana
      Nospiediet daudzfunkciju pogu
      Balss palīga atbalsts

    • Noturība

      Plastmasas korpuss
      satur 52% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

