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Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH7508BK/97

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Baudiet ik mirkli

Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.

Skatīt visas priekšrocības

Baudiet ik mirkli

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Vieglas pāri ausīm liekamas austiņas

  • Dabiska skaņa. Dinamiski basi

  • Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks

Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

Vieglas, ērtas, salokāmas — un elegantas!

Apaļie ausu spilventiņu balsti un eleganti veidotais rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No viskoelastīgajām putām veidotie ausu spilventiņi gādā par komfortu ilgās klausīšanās sesijās, turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu, lai ērti glabātu kabatā vai somā.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai pilnībā izjustu jūsu iecienīto basa skaņdarbu jaudu, nepalielinot skaļumu, vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.