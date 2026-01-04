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TAH7508WT/97
Baudiet ik mirkli
Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Vieglas pāri ausīm liekamas austiņas
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Apaļie ausu spilventiņu balsti un eleganti veidotais rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No viskoelastīgajām putām veidotie ausu spilventiņi gādā par komfortu ilgās klausīšanās sesijās, turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu, lai ērti glabātu kabatā vai somā.
Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai pilnībā izjustu jūsu iecienīto basa skaņdarbu jaudu, nepalielinot skaļumu, vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.
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