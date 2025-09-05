Meklējamie vārdi

    Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    TAH7508WT/97

    Baudiet ik mirkli

    Padariet savu darbu vai spēles pilnīgākas ar šīm troksni slāpējošajām bezvadu austiņām. Skaņa tajās ir dzidra, turklāt, skatoties filmas vai spēlējot spēles, tā nebūs aizkavēta.

    Pieejams:

    Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

    Baudiet ik mirkli

    • Profesionāla trokšņu slāpēšana
    • Vieglas pāri ausīm liekamas austiņas
    • Dabiska skaņa. Dinamiski basi
    • Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks

    Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

    Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

    Vieglas, ērtas, salokāmas — un elegantas!

    Apaļie ausu spilventiņu balsti un eleganti veidotais rāmis piešķir šīm pāri ausīm liekamajām austiņām unikālu stilu. No viskoelastīgajām putām veidotie ausu spilventiņi gādā par komfortu ilgās klausīšanās sesijās, turklāt tos var nolocīt un iebīdīt uz iekšu, lai ērti glabātu kabatā vai somā.

    Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

    Baudiet bagātīgu skaņu no 40 mm skaļruņiem un labu pasīvo trokšņu izolāciju, ko nodrošina pāri ausīm liekamā konstrukcija. Lai pilnībā izjustu jūsu iecienīto basa skaņdarbu jaudu, nepalielinot skaļumu, vienkārši aktivizējiet dinamiskos basus, izmantojot daudzfunkciju pogu vai Philips Headphones lietotni.

    Atskaņošanas laiks līdz 60 stundām (45 stundas, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

    Varēsiet klausīties saturu ilgāk nekā dienu, pat ja aktivizējat trokšņu slāpēšanu. Nepieciešamas tikai 2 stundas, lai veiktu pilnu uzlādi ar USB-C kabeli, un ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina papildu 3 darbības stundas. Varat arī izmantot USB-C kabeli, lai pieslēgtos jebkurai viedierīcei ar USB-C pieslēgvietu.

    Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

    Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, kamēr trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

    Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

    Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

    Philips Headphones lietotne. Personalizējiet iestatījumus un vadības elementus

    Vai mēdzat aizmirst izslēgt austiņas? Iestatiet taimeri palīglietotnē, un tās izslēgsies automātiski. Lietotnē varat arī pārvaldīt pievienotās ierīces vai izslēgt adaptīvo trokšņa slāpēšanu un pārņemt līmeņu vadību. Ir arī dažādi iepriekš iestatīti skaņas stili: “Balss” ir lieliski piemērota aplādēm!

    Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums

    Mūzika vai aplādes? Ar šīm bezvadu austiņām jūsu iemīļotās skaņas var baudīt pilnvērtīgi. Silta, detalizēta skaņa ar bagātīgiem basiem no lielajiem skaļruņiem, kas ir pielāgoti Philips skanējumam.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Akustiskā sistēma
      Slēgta
      Frekvenču diapazons
      7–40 000 Hz
      Pilnā pretestība
      32 omi
      Jutība
      96 dB (1 kHz)
      Skaļruņa diametrs
      40  mm
      Maksimālā ieejas jauda
      30  mW
      Skaļruņa tips
      Dinamisks
      Hi-Res audio

    • Savienojamība

      Bluetooth versija
      5.2
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimālā sniedzamība
      Līdz pat 10  m
      Daudzpunktu savienojums
      Atbalstītais kodekss
      • SBC
      • AAC
      Austiņu ligzda
      3.5  mm

    • Ārējā kartona kaste

      Garums
      21.6  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      3
      Platums
      21  cm
      Bruto svars
      1.742  kg
      Augstums
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Neto svars
      1.12  kg
      Taras svars
      0.622  kg

    • Lietošanas komforts

      Automātiska izslēgšanās
      Skaļuma vadība
      Lietotnes Philips Headphones atbalsts
      Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
      Vadības ierīču veids
      Poga

    • Strāvas padeve

      Bateriju skaits
      1 gab.
      Sarunu laiks
      35 st.
      Uzlādēšanas laiks
      2 h  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)
      45  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC)
      60  stundas
      Ātrās uzlādes laiks
      15 mins for 3 hrs
      Akumulatoru svars (kopā)
      12.4  g
      Akumulatora jauda (austiņas)
      600  mAh
      Akumulatora tips (austiņas)
      Litija polimērs (iebūvēts)

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      25.5  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kartona kaste
      Plauktā novietošanas veids
      Iekarināma
      Platums
      19.45  cm
      Dziļums
      6.2  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Bruto svars
      0.5  kg
      Neto svars
      0.303  kg
      Taras svars
      0.197  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      21  cm
      Platums
      18.7  cm
      Dziļums
      5  cm
      Svars
      0.271  kg

    • Piederumi

      Audio vads
      3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
      Īsa lietošanas pamācība
      Uzlādes vads
      USB-C kabelis, 500 mm

    • Dizains

      Krāsa
      Balta
      Lietošanas stils
      Austiņas ar galvas stīpu
      Salokāma konstrukcija
      Plakani/kompakti salokāmas
      Auss savienojuma materiāls
      Audums
      Valkāšanas veids
      Ar galvas stīpu
      Ausu uzlikas
      Slēgta konstrukcija

    • Telekomunikācija

      Mikrofons zvanam
      1 mic

    • ANC funkcijas

      ANC tehnoloģija
      Hibrīds
      Informētības režīms
      Mikrofons, paredzēts ANC
      4 mikr.
      ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

    • Balss palīgs

      Saderīgs ar balss palīgu
      • Apple Siri
      • Google Palīgs
      Balss palīga aktivizēšana
      Nospiediet ANC pogu
      Balss palīga atbalsts

