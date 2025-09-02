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Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB
LED gaismiņas. Audio koplietošana
Izturīgas un salokāmas
Šīs austiņas ir izstrādātas bērniem un ir īpaši drošas. To skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB, lai klausītos mājās vai mācoties. Kad tās tiek lietotas skaļākās vietās ārpus mājas, vecāki var izmantot lietotni Philips Headphones, lai iestatītu ceļojuma režīma skaļuma ierobežojumu — 85 dB.*
Lielas, apaļas vadības pogas austiņu uzliku apakšdaļā ļauj bērniem viegli lietot šīs austiņas, bet mazā izmēra austiņu uzlikas ar mīkstiem ausu spilventiņiem padara tās ļoti ērtas. Polsterēto stīpas daļu var viegli pielāgot, lai tā labi derētu. Stīpas aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.
Krāsainās LED gaismas austiņu uzlikās papildina šo austiņu daudzkrāsaino dizainu, un austiņas izceļas citu starpā. LED gaismas var pārslēgt dažādās krāsās. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kuri vēlas izpaust savu individuālo stilu.
Godalgas
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Plusi
dzwiek i design
Mīnusi
nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Plusi
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Plusi
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mīnusi
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Standarta režīmā skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB un ceļojuma režīmā — līdz 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.