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  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
  • Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
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4000 seriesUz ausīm liekamas bezvadu austiņas bērniem

TAK4200PK/00

4
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

1 godalga

Pieejams

Purpura violeta
Purpura violeta
Rozā
Rozā
Zila
Zila
Zilganzaļa kristāla krāsa
Zilganzaļa kristāla krāsa
Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi
Šo austiņu uzlikām ir krāsaini LED indikatori, un tās piedāvā jautru bezvadu audio kopīgošanas funkciju, tāpēc ir ideāli piemērotas bērniem. Tām ir ierobežots skaļuma līmenis, lai pasargātu jaunās ausis, kā arī īpašs ceļojuma režīms, lai bērni varētu droši klausīties austiņas arī trokšņainos apstākļos.
Skatīt visas priekšrocības

Drošas, jautras un ērti paņemt līdzi

  • Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

  • Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB

  • LED gaismiņas. Audio koplietošana

  • Izturīgas un salokāmas

Vienmēr drošas, vienmēr dod prieku. Dažādi skaļuma līmeņa ierobežojumi lietošanai mājās un ceļā*

Vienmēr drošas, vienmēr dod prieku. Dažādi skaļuma līmeņa ierobežojumi lietošanai mājās un ceļā*

Šīs austiņas ir izstrādātas bērniem un ir īpaši drošas. To skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB, lai klausītos mājās vai mācoties. Kad tās tiek lietotas skaļākās vietās ārpus mājas, vecāki var izmantot lietotni Philips Headphones, lai iestatītu ceļojuma režīma skaļuma ierobežojumu — 85 dB.*

Bērniem piemērotas, ērtas, vienkārši lietojamas

Bērniem piemērotas, ērtas, vienkārši lietojamas

Lielas, apaļas vadības pogas austiņu uzliku apakšdaļā ļauj bērniem viegli lietot šīs austiņas, bet mazā izmēra austiņu uzlikas ar mīkstiem ausu spilventiņiem padara tās ļoti ērtas. Polsterēto stīpas daļu var viegli pielāgot, lai tā labi derētu. Stīpas aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.

Krāsains dizains ar LED gaismām

Krāsains dizains ar LED gaismām

Krāsainās LED gaismas austiņu uzlikās papildina šo austiņu daudzkrāsaino dizainu, un austiņas izceļas citu starpā. LED gaismas var pārslēgt dažādās krāsās. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kuri vēlas izpaust savu individuālo stilu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image PBTAWARD127

Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Plusi

dzwiek i design

Mīnusi

nie ma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Plusi

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Plusi

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mīnusi

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Standarta režīmā skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB un ceļojuma režīmā — līdz 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.