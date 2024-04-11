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Izbeigta ražošana

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas bērniem

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Atsauksmes

Pieejams

Rozā
Rozā
Zila
Zila

Gaišas un izteiksmīgas

Papildiniet savu stilu ar šīm izturīgajām, elastīgajām uz ausīm liekamajām austiņām! Ausu uzliku paneļi iedegas dažādās krāsās, un skaļums ir ierobežots līdz 85 dB. Vecāki var regulēt skaļumu un atskaņošanas ilgumu, izmantojot lietotni Philips Headphones.

Skatīt visas priekšrocības

Gaišas un izteiksmīgas

  • Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

  • Ausu uzlikas ar gaismas efektu

  • Vecākvadība, izmantojot lietotni

  • Skaļuma līmenis ierobežots līdz &lt; 85 dB

Nekādu vadu, nekādu mezglu. 28 stundu atskaņošanas laiks

Nekādu vadu, nekādu mezglu. 28 stundu atskaņošanas laiks

Bērni izbaudīs šīs uz ausīm uzliekamās bezvadu austiņas gan ceļojumu laikā, gan skatoties saturu ekrānā vai pildot mājasdarbus. Viņiem ir pieejams 28 stundu atskaņošanas laiks ar vienu uzlādi, un pilna uzlāde aizņem tikai 2 stundas. Īsa 15 minūšu uzlāde ļauj iegūt papildu 2 stundu atskaņošanas laiku.

Vienmēr droša izklaide. Vecākvadība

Vienmēr droša izklaide. Vecākvadība

Šīm īpaši bērnu ausu saudzēšanai izstrādātajām austiņām ir 32 mm skaļruņi, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Izmantojot Philips austiņu lietotni, vecāki var arī iestatīt maksimālo skaļuma līmeni un atskaņošanas laika ierobežojumus. Līdz ar to, jūs varat atpūsties, kamēr viņi izklaidējas.

Stilīgi un krāsaini ausu uzliku gaismas paneļi

Stilīgi un krāsaini ausu uzliku gaismas paneļi

Ausu uzlikas ir aprīkotas ar paneļiem, kas iedegas papildu efektam. Izvēlei pieejami četri varianti: sarkanas gaismas, zaļas gaismas, zilas gaismas vai to visu kombinācija. Vienkārši nospiediet pogu uz auss uzlikas, lai skatītu gaismu iespējas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.4

no 5

8

Atsauksmes

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Plusi

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2024-03-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Plusi

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Mīnusi

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Izmantošanas datums 2023-01-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Izmantošanas datums 2023-01-20

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Plusi

idealne pre dieta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Izmantošanas datums 2022-02-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Izmantošanas datums 2022-02-06

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Skaļuma līmenis ierobežots līdz &lt; 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.

  2. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.