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Izbeigta ražošana
TAK4206PK/00
Gaišas un izteiksmīgas
Papildiniet savu stilu ar šīm izturīgajām, elastīgajām uz ausīm liekamajām austiņām! Ausu uzliku paneļi iedegas dažādās krāsās, un skaļums ir ierobežots līdz 85 dB. Vecāki var regulēt skaļumu un atskaņošanas ilgumu, izmantojot lietotni Philips Headphones.
Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Ausu uzlikas ar gaismas efektu
Vecākvadība, izmantojot lietotni
Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB
Bērni izbaudīs šīs uz ausīm uzliekamās bezvadu austiņas gan ceļojumu laikā, gan skatoties saturu ekrānā vai pildot mājasdarbus. Viņiem ir pieejams 28 stundu atskaņošanas laiks ar vienu uzlādi, un pilna uzlāde aizņem tikai 2 stundas. Īsa 15 minūšu uzlāde ļauj iegūt papildu 2 stundu atskaņošanas laiku.
Šīm īpaši bērnu ausu saudzēšanai izstrādātajām austiņām ir 32 mm skaļruņi, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Izmantojot Philips austiņu lietotni, vecāki var arī iestatīt maksimālo skaļuma līmeni un atskaņošanas laika ierobežojumus. Līdz ar to, jūs varat atpūsties, kamēr viņi izklaidējas.
Ausu uzlikas ir aprīkotas ar paneļiem, kas iedegas papildu efektam. Izvēlei pieejami četri varianti: sarkanas gaismas, zaļas gaismas, zilas gaismas vai to visu kombinācija. Vienkārši nospiediet pogu uz auss uzlikas, lai skatītu gaismu iespējas.
3.4
no 5
8
Atsauksmes
dobromir007
11/04/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Plusi
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Izmantošanas datums 2024-03-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Izmantošanas datums 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Plusi
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Mīnusi
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Izmantošanas datums 2023-01-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Izmantošanas datums 2023-01-20
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Plusi
idealne pre dieta
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Izmantošanas datums 2022-02-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Izmantošanas datums 2022-02-06
Skaļuma līmenis ierobežots līdz < 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.