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TAK6000BL/00
Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
Iepazīstiet austiņas, kas radītas drošai klausīšanai un regulārai stila maiņai. ePaper displeji uz austiņu uzlikām ļauj bērniem izmantot fotoattēlus, lai izveidotu personalizētu un viegli maināmu izskatu. Skaļuma ierobežojumi aizsargā bērnu dzirdi gan mājās, gan ceļā.
Bezvadu uz ausīm liekamās austiņas
Skaļums ierobežots līdz 85 dB
Pielāgojams ePaper displejs
Izturīgas un salokāmas
No ģimenes vai mājdzīvnieku attēliem līdz mākslas darbu momentuzņēmumiem — ePaper displeji uz austiņu uzlikām sniedz bērniem aizraujošu iespēju personalizēt savas austiņas, neizmantojot uzlīmes. Vienkārši izvēlieties mobilajā ierīcē saglabātu fotoattēlu un augšupielādējiet to displejā, izmantojot mūsu saistīto lietotni. Pēc augšupielādes attēls paliek redzams pat tad, kad austiņas ir izslēgtas.
Šīs austiņas ir īpaši izstrādātas, lai būtu sevišķi drošas bērnu dzirdei, tāpēc to skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, klausoties mājās vai mācību laikā. Lai klausītos trokšņainākā vidē ārpus mājām, vecāki var izmantot lietotni Philips Headphones un iestatīt ceļojuma režīma skaļuma ierobežojumu 85 dB.*
Lielās, apaļās vadības pogas austiņu kausu apakšdaļā ļauj bērniem ērti lietot šīs austiņas, bet punkti galvas stīpas aizmugurē palīdz saprast, kā tās pareizi uzlikt. Polsterētā galvas stīpa ir viegli regulējama, savukārt mazākie austiņu kausi ar mīkstiem atmiņas putu spilventiņiem saudzīgi pielāgojas augošām ausīm, nodrošinot ērtu piegulšanu.
ES atbilstības deklarācija
Lietotāja rokasgrāmata
Saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332 skaļums ir ierobežots līdz 75 dB parastajā režīmā un līdz 85 dB ceļošanas režīmā.