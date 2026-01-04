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TAK6000PK/00
Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
Iepazīstiet austiņas, kas izstrādātas drošai klausīšanai un regulārai stila maiņai. Uz austiņu korpusiem esošie ePaper displeji ļauj bērniem izmantot fotoattēlus, lai izveidotu personalizētu izskatu, ko ir viegli mainīt. Skaļuma ierobežojumi aizsargā bērnu dzirdi gan mājās, gan ceļā.
Uz ausīm liekamās bezvadu austiņas
Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB
Pielāgojams ePaper displejs
Izturīgas un salokāmas
Šīs austiņas ir izgatavotas no izturīgiem, netoksiskiem materiāliem un paredzētas bērnu intensīvai ikdienas lietošanai. Kad austiņas netiek lietotas, tās var plakaniski salocīt, lai ērti uzglabātu atvilktnē. Tās var arī plakaniski salocīt uz iekšpusi, izveidojot kompaktu sainīti, kas viegli ietilpst kabatās un somās.
Mūsu pavadošajā lietotnē var iestatīt atskaņošanas laika ierobežojumus, lai bērni neklausītos pārāk ilgi. Lietotnē var arī pārslēgt austiņas no noklusējuma iestatījuma, kurā skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, uz ceļošanas režīmu, kurā skaļums ir ierobežots līdz 85 dB.
No nedēļas nogales izklaidēm līdz mājasdarbiem — šīs austiņas nodrošina līdz pat 45 stundām ilgu atskaņošanas laiku ar pilnu uzlādi (uzlāde ilgst 2 stundas, izmantojot USB-C). Īpaša BT poga uz austiņām ļauj bērniem tās ērti savienot pārī ar savām ierīcēm, savukārt daudzpunktu savienojamība ļauj vienlaikus izveidot savienojumu ar vairākām ierīcēm.
ES atbilstības deklarācija
Lietotāja rokasgrāmata
Skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB parastajā režīmā un līdz 85 dB ceļojuma režīmā saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332.