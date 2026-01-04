ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.
  • Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.

Jauns

Bezvadu uz ausīm liekamās austiņas bērniem

TAK6000PK/00

Pieejams

Blue
Blue
Pink
Pink

Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.

Iepazīstiet austiņas, kas izstrādātas drošai klausīšanai un regulārai stila maiņai. Uz austiņu korpusiem esošie ePaper displeji ļauj bērniem izmantot fotoattēlus, lai izveidotu personalizētu izskatu, ko ir viegli mainīt. Skaļuma ierobežojumi aizsargā bērnu dzirdi gan mājās, gan ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

Izskats, kas viņiem patīk. Skaņa, kurai varat uzticēties.

  • Uz ausīm liekamās bezvadu austiņas

  • Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB

  • Pielāgojams ePaper displejs

  • Izturīgas un salokāmas

Izturīgas, ilgmūžīgas un salokāmas

Šīs austiņas ir izgatavotas no izturīgiem, netoksiskiem materiāliem un paredzētas bērnu intensīvai ikdienas lietošanai. Kad austiņas netiek lietotas, tās var plakaniski salocīt, lai ērti uzglabātu atvilktnē. Tās var arī plakaniski salocīt uz iekšpusi, izveidojot kompaktu sainīti, kas viegli ietilpst kabatās un somās.

Lietotne Philips Headphones ar vecāku kontroles funkcijām

Mūsu pavadošajā lietotnē var iestatīt atskaņošanas laika ierobežojumus, lai bērni neklausītos pārāk ilgi. Lietotnē var arī pārslēgt austiņas no noklusējuma iestatījuma, kurā skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, uz ceļošanas režīmu, kurā skaļums ir ierobežots līdz 85 dB.

Ilgs akumulatora darbības laiks un ērti bezvadu savienojumi

No nedēļas nogales izklaidēm līdz mājasdarbiem — šīs austiņas nodrošina līdz pat 45 stundām ilgu atskaņošanas laiku ar pilnu uzlādi (uzlāde ilgst 2 stundas, izmantojot USB-C). Īpaša BT poga uz austiņām ļauj bērniem tās ērti savienot pārī ar savām ierīcēm, savukārt daudzpunktu savienojamība ļauj vienlaikus izveidot savienojumu ar vairākām ierīcēm.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

ES atbilstības deklarācija

  • PDF fails, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 2.7 MB
  • 5 September 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB parastajā režīmā un līdz 85 dB ceļojuma režīmā saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332.