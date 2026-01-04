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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Īpaši vieglas austiņas ar ikonisku 80. gadu dizainu un iespaidīgu mūsdienīgu skanējumu. Varat tās lietot bezvadu režīmā vai ar vadu, un komplektā ir melni, dzelteni un oranži ausu spilventiņi, kas vēl vairāk izceļ retro noskaņu.
Iespaidīgs skanējums. Retro izskats
Klausieties bezvadu režīmā vai ar vadu
Līdz 26 stundām atskaņošanas laika
Komplektā iekļauts USB-C kabelis
Izskats atsauc atmiņā pagātni. Skaņa pieder tagadnei. Īpaši pielāgotie 40 mm skaļruņi šajās uz ausīm liekamajās austiņās nodrošina siltu skanējumu ar piesātinātiem basiem un skaidru vokālu. Klausieties bezvadu režīmā vai pievienojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli.
Ringo Duo austiņas sver tikai 80 g, un īpaši vieglā galvas stīpa ir ērti regulējama, lai austiņas perfekti piegulētu. Komplektā ir trīs rezerves ausu spilventiņu pāri melnā, dzeltenā un oranžā krāsā, lai varētu tos kombinēt, necenšoties saskaņot.
Ar pilnu uzlādi, kas, izmantojot USB-C, aizņem 2 stundas, varat atskaņot mūziku līdz 26 stundām. Ja nepieciešama ātra papildu uzlāde, uzlādējot šīs uz ausīm liekamās austiņas tikai 15 minūtes, iegūsiet vēl 6 stundas atskaņošanas laika.
Godalgas
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