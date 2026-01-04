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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBezvadu uz ausīm liekamas austiņas

TAMS1YL/00

1 godalga

Pieejams

Black
Black
Dzeltena
Dzeltena

Ringo Duo

Īpaši vieglas austiņas ar ikonisku 80. gadu dizainu un iespaidīgu, mūsdienīgu skanējumu. Varat tās izmantot bezvadu režīmā vai ar vadu, un komplektā ir melni, dzelteni un oranži ausu spilventiņi, kas vēl vairāk izceļ retro noskaņu.

Skatīt visas priekšrocības

Ringo Duo

  • Iespaidīga skaņa. Retro izskats

  • Klausieties bezvadu režīmā vai ar vadu

  • Līdz 26 stundām atskaņošanas laika

  • Komplektā iekļauts USB-C kabelis

Jaunā veidolā atdzimusi 80. gadu ikona

Jaunā veidolā atdzimusi 80. gadu ikona

Izskats saka: attin atpakaļ. Skaņa saka: tieši tagad. Īpaši pielāgotie 40 mm skaļruņi šajās uz ausīm liekamajās austiņās nodrošina siltu skaņu ar piesātinātiem basiem un skaidru vokālu. Klausieties bezvadu režīmā vai pievienojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli.

Īpaši vieglas un ar rezerves ausu spilventiņiem retro krāsās

Īpaši vieglas un ar rezerves ausu spilventiņiem retro krāsās

Ringo Duo austiņas sver tikai 80 g, un īpaši vieglā galvas stīpa ir ērti regulējama, lai austiņas perfekti piegulētu. Komplektā ir trīs rezerves ausu spilventiņu pāri melnā, dzeltenā un oranžā krāsā, tāpēc varat tos kombinēt, necenšoties saskaņot.

Ilgs akumulatora darbības laiks un ātra uzlāde

Ilgs akumulatora darbības laiks un ātra uzlāde

Pilna uzlāde, kas ar USB-C aizņem 2 stundas, nodrošina līdz pat 26 stundām ilgu atskaņošanu. Ja nepieciešama ātra papildu uzlāde, uzlādējot šīs uz ausīm liekamās austiņas tikai 15 minūtes, iegūsiet vēl 6 stundas atskaņošanas laika.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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