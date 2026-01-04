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TAMS1YL/00
Ringo Duo
Īpaši vieglas austiņas ar ikonisku 80. gadu dizainu un iespaidīgu, mūsdienīgu skanējumu. Varat tās izmantot bezvadu režīmā vai ar vadu, un komplektā ir melni, dzelteni un oranži ausu spilventiņi, kas vēl vairāk izceļ retro noskaņu.
Iespaidīga skaņa. Retro izskats
Klausieties bezvadu režīmā vai ar vadu
Līdz 26 stundām atskaņošanas laika
Komplektā iekļauts USB-C kabelis
Izskats saka: attin atpakaļ. Skaņa saka: tieši tagad. Īpaši pielāgotie 40 mm skaļruņi šajās uz ausīm liekamajās austiņās nodrošina siltu skaņu ar piesātinātiem basiem un skaidru vokālu. Klausieties bezvadu režīmā vai pievienojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli.
Ringo Duo austiņas sver tikai 80 g, un īpaši vieglā galvas stīpa ir ērti regulējama, lai austiņas perfekti piegulētu. Komplektā ir trīs rezerves ausu spilventiņu pāri melnā, dzeltenā un oranžā krāsā, tāpēc varat tos kombinēt, necenšoties saskaņot.
Pilna uzlāde, kas ar USB-C aizņem 2 stundas, nodrošina līdz pat 26 stundām ilgu atskaņošanu. Ja nepieciešama ātra papildu uzlāde, uzlādējot šīs uz ausīm liekamās austiņas tikai 15 minūtes, iegūsiet vēl 6 stundas atskaņošanas laika.
Godalgas
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