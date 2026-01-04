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  • Austiņas
  • Austiņas
  • Austiņas
  • Austiņas
  • Austiņas

Jauns

Moving SoundPatiesās bezvadu austiņas

TAMS3BK/00

Pieejams

Black
Black
Yellow
Yellow
Austiņas
Krāsas izceļas. Mūzika aizrauj. Austiņām ir pievilcīgs izskats, tās ir ērti lietojamas un atskaņo mūziku siltās, detalizētās skaņās; apaļais, viedais uzlādes ietvars ērti ievietojas kabatā. Jūsu diena, jūsu atskaņošanas saraksti, jūsu ritms.
Skatīt visas priekšrocības

Austiņas

  • Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

  • Viedais uzlādes ietvars

  • Adaptīvā trokšņu slāpēšana

  • Līdz 42 stundu darbības laiks

Baudiet skaņu ar Adaptīvo trokšņu slāpēšanu

Baudiet skaņu ar Adaptīvo trokšņu slāpēšanu

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

Bez pārtraukumiem ar apaļo viedo uzlādes ietvaru

Bez pārtraukumiem ar apaļo viedo uzlādes ietvaru

Šis viedais ietvars ir vairāk nekā lādētājs; tas ļauj kontrolēt zvanus, atskaņošanu, trokšņa slāpēšanu un Auracast™, kā arī ļauj ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot kameru savienotajā ierīcē. Var atlasīt vinila plates, magnetofona lentes vai pastiprinātāja animāciju un mainīt izskatu ietvara 1,47" krāsainajā skārienekrānā.

Baudiet mūziku ilgāk: atskaņošanas laiks līdz 42 stundām

Baudiet mūziku ilgāk: atskaņošanas laiks līdz 42 stundām

Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes atskaņošanas laiks ir 10 stundas un vēl 32 stundas, papildus uzlādējot viedajā uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, atskaņošanas laiks ir 7 stundas un vēl 23 stundas, papildus uzlādējot ietvarā). Pēc 15 minūšu ātrās uzlādes var lietot vēl 3 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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