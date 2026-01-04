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TAMS3YL/00
Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.
Viedais uzlādes ietvars
Adaptīvā trokšņu slāpēšana
Līdz 42 stundu darbības laiks
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Šis viedais ietvars ir vairāk nekā lādētājs; tas ļauj kontrolēt zvanus, atskaņošanu, trokšņa slāpēšanu un Auracast™, kā arī ļauj ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot kameru savienotajā ierīcē. Var atlasīt vinila plates, magnetofona lentes vai pastiprinātāja animāciju un mainīt izskatu ietvara 1,47" krāsainajā skārienekrānā.
Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes atskaņošanas laiks ir 10 stundas un vēl 32 stundas, papildus uzlādējot viedajā uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, atskaņošanas laiks ir 7 stundas un vēl 23 stundas, papildus uzlādējot ietvarā). Pēc 15 minūšu ātrās uzlādes var lietot vēl 3 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.
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