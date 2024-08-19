Meklējamie vārdi

    TAR3305/12

    Mostieties gatavs dienai

    Padariet dzīvi vienkāršāku ar šo FM digitālo radio pulksteni. Daudzās iepriekš iestatītās stacijas ļauj atrast nepieciešamo vienā mirklī. Varat iestatīt modinātāju, lai rītos jūs patīkami modina pakāpeniski pieaugoša radio skaņa. Vai vēlaties vēl pasnaust? Pastiepiet roku un nospiediet snaudas pogu.

    FM digitāls audio

    FM uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 10 iepriekšēji iestatītām iecienītākajām stacijām. Displejs skaidri attēlo laiku.

    Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet snaudā radio pavadījumā

    Iegrimstiet miegā, fonā skanot jūsu iecienītākajai stacijai. Varat iestatīt pulksteņa izslēgšanās taimeri, lai radio atskaņotu līdz 2 stundām. Kad iestatītais laiks ir pagājis, radio tiek izslēgts.

    Divkāršs modinātājs. Viens pulkstenis, divi modinātāja signāli

    Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus atsevišķus modinātājus, un pakāpeniskās modināšanas funkcija atskaņo pakāpeniski pieaugoša skaļuma radio, lai palīdzētu uzsākt dienu.

    Rezerves baterijas gadījumam, ja rodas elektrības traucējumi

    Modinātājam ir rezerves baterijas. Ja rodas elektrības traucējumi, pulksteni nav nepieciešams atiestatīt un modinātāja iestatījumi tiks saglabāti.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Izejas jauda (RMS)
      200 mW
      Skaņu sistēma
      Mono

    • Skaļruņi

      Pilna diapazona skaļruņa diametrs
      2"
      Pilna diapazona skaļruņu skaits
      1

    • Savienojamība

      Bluetooth
      Audio ieeja

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Antena
      FM antena
      Uztvērēja joslas
      FM
      Iepriekšēji iestatītu staciju skaits
      10
      RDS
      FM frekvenču diapazons
      87,5-108  MHz

    • Strāvas padeve

      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <1 W
      Enerģijas veids
      DC ievade
      Rezerves baterijas
      AAA x 2 (nav iekļautas)
      Līdzstrāva
      100-240 V, 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš darba laikā
      <3 W

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      17  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kārba
      Plauktā novietošanas veids
      Guļus
      Platums
      13.6  cm
      Dziļums
      6  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      Bruto svars
      0.349  kg
      Neto svars
      0.204  kg
      Taras svars
      0.145  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      5.4  cm
      Platums
      13.1  cm
      Dziļums
      13.1  cm
      Svars
      0.203  kg

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Garantijas sertifikāts
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Maiņstrāvas adapteris

    • Modinātāja signāls

      Modinātāja signāla avots
      • FM radio
      • Zummers
      Modinātāja signālu skaits
      2
      Izslēgšanās taimeris
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes
      Snauda (atkārtots modinātāja signāls)
      Jā, 9 minūtes

    • Pulkstenis

      Displejs
      gaismas diode
      Tips
      Digitāls

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Garantijas sertifikāts
    • Īsa lietošanas pamācība
