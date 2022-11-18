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Lai arī ko jums patiktu klausīties, ar Philips interneta radio to atrast būs pavisam vienkārši. Papildus interneta radio, DAB+ un FM iestatīšanai jūs iegūsiet arī saderību ar Spotify Connect un straumēšanu, izmantojot Bluetooth. Uzlādējiet savu mobilo ierīci uz bezvadu Qi uzlādes paliktņa.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
ar bezvadu tālruņa lādētāju
Radio augšpusē atrodas bezvadu Qi uzlādes paliktnis. Vecāku tālruņu modeļu uzlādei ir pieejams arī USB uzlādes ports. Uz priekšējā paneļa atrodas liels un skaidrs digitālais laika displejs un galvenie vadības taustiņi.
Straumēšana no Spotify? Šis Bluetooth interneta radio lepojas ar Spotify Connect funkciju. Izmantojiet savu mobilo tālruni kā tālvadības pulti, kamēr radio straumē Spotify vislabākās kvalitātes signālu tieši no Spotify serveriem. Izmantojot mobilo ierīci, varat straumēt arī no citiem mūzikas pakalpojumiem.
Izslēgšanās taimeris ļauj jums iemigt, kad fonā skan jūsu iecienītākā radiostacija. Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus dažādus modinātājus. Lieliski piemērots, ja mēdzat pēc pirmā modinātāja iesnausties.
3.8
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Dantes57
18/11/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Plusi
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Mīnusi
Nie stwierdziłem do tej pory
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-10-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Plusi
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Mīnusi
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-09-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Plusi
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Mīnusi
Skomplikowana konfiguracja.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-05-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe
Izmantošanas datums 2021-05-27