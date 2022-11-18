ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Interneta radio

TAR8805/10

3.8

| (9) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Vairāk patīkamā

Lai arī ko jums patiktu klausīties, ar Philips interneta radio to atrast būs pavisam vienkārši. Papildus interneta radio, DAB+ un FM iestatīšanai jūs iegūsiet arī saderību ar Spotify Connect un straumēšanu, izmantojot Bluetooth. Uzlādējiet savu mobilo ierīci uz bezvadu Qi uzlādes paliktņa.

Skatīt visas priekšrocības

Vairāk patīkamā

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • ar bezvadu tālruņa lādētāju

Bezvadu Qi uzlādes paliktnis. USB ports

Bezvadu Qi uzlādes paliktnis. USB ports

Radio augšpusē atrodas bezvadu Qi uzlādes paliktnis. Vecāku tālruņu modeļu uzlādei ir pieejams arī USB uzlādes ports. Uz priekšējā paneļa atrodas liels un skaidrs digitālais laika displejs un galvenie vadības taustiņi.

Spotify Connect. Izmantojiet mobilo ierīci Spotify tālvadībai

Spotify Connect. Izmantojiet mobilo ierīci Spotify tālvadībai

Straumēšana no Spotify? Šis Bluetooth interneta radio lepojas ar Spotify Connect funkciju. Izmantojiet savu mobilo tālruni kā tālvadības pulti, kamēr radio straumē Spotify vislabākās kvalitātes signālu tieši no Spotify serveriem. Izmantojot mobilo ierīci, varat straumēt arī no citiem mūzikas pakalpojumiem.

Divkāršā modinātāja funkcija un izslēgšanas taimeris

Izslēgšanās taimeris ļauj jums iemigt, kad fonā skan jūsu iecienītākā radiostacija. Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus dažādus modinātājus. Lieliski piemērots, ja mēdzat pēc pirmā modinātāja iesnausties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.8

no 5

9

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

18/11/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Plusi

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Mīnusi

Nie stwierdziłem do tej pory

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-10-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Plusi

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Mīnusi

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-09-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Plusi

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Mīnusi

Skomplikowana konfiguracja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-05-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR8805 Radio internetowe

Izmantošanas datums 2021-05-27

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā