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TAS2000B/00
LED gaismu izrāde
Bass+tehnoloģija un Auracast™
20 stundu atskaņošanas laiks
Plaukstas aproce un noturība pret šļakatām
Šī kompaktā un pārvietojamā skaļruņa maks. 20 W (10 W RMS) skaļruņi nodrošina iespaidīgu un bagātīgu skaņu. Divi pasīvie skaļruņi un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija gādā par dziļu un precīzu basu skanējumu arī mazā skaļumā. Ir arī iebūvēts mikrofons, ko varat izmantot, lai brīvroku režīmā atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.
Viena uzlāde nodrošina līdz 20 h darbību, tāpēc varēsiet klausīties mūziku visu dienu un vēl arī naktī. Parocīga plaukstas aproce atvieglo pārnēsāšanu, savukārt IPX5 aizsardzības klase nozīmē, ka tas ir noturīgs pret šļakatām un lietus lāsēm. 30 min uzlāde nodrošina 5 h atskaņošanas ilgumu, savukārt pilna uzlāde aizņem aptuveni 2,5 h.
Vai atskaņošanas saraksts jau gatavs? Bluetooth® 5.4 garantē stabilu savienojumu plūdenai straumēšanai, vairāku ierīču savienojamības iespēja ļauj vienlaikus pievienot līdz divām Bluetooth® ierīcēm un skaļruņa USB-A pieslēgvietā varat pievienot pārnēsājamu mūzikas atskaņotāju vai zibatmiņu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Plusi
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Mīnusi
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.
IPX5 aizsardzības rādītājs nozīmē, ka skaļrunis ir noturīgs pret ūdens strūklām.