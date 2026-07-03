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  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
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  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
  • Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu

Bezvadu skaļrunis

TAS2000B/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu
Laiks doties ārā ar šo kompakto un pret šļakatām drošo skaļruni, kas piedāvā līdz pat 20 stundu atskaņošanas laika ar vienu uzlādi. Stilīgas LED gaismas rada noskaņu, Bass+ tehnoloģija nodrošina dziļas zemfrekvences skaņas jebkurā skaļumā un iespaidīgākai skaņai var veidot savienojumu ar citiem skaļruņiem.
Skatīt visas priekšrocības

Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu

  • LED gaismu izrāde

  • Bass+tehnoloģija un Auracast™

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Plaukstas aproce un noturība pret šļakatām

Spēcīga skaņa ar pārsteidzoši dziļiem basiem jebkurā skaļumā

Spēcīga skaņa ar pārsteidzoši dziļiem basiem jebkurā skaļumā

Šī kompaktā un pārvietojamā skaļruņa maks. 20 W (10 W RMS) skaļruņi nodrošina iespaidīgu un bagātīgu skaņu. Divi pasīvie skaļruņi un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija gādā par dziļu un precīzu basu skanējumu arī mazā skaļumā. Ir arī iebūvēts mikrofons, ko varat izmantot, lai brīvroku režīmā atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

Nodrošina ilgu skanējumu, viegli pārvietojams un nebaidās no nedaudz lietus

Nodrošina ilgu skanējumu, viegli pārvietojams un nebaidās no nedaudz lietus

Viena uzlāde nodrošina līdz 20 h darbību, tāpēc varēsiet klausīties mūziku visu dienu un vēl arī naktī. Parocīga plaukstas aproce atvieglo pārnēsāšanu, savukārt IPX5 aizsardzības klase nozīmē, ka tas ir noturīgs pret šļakatām un lietus lāsēm. 30 min uzlāde nodrošina 5 h atskaņošanas ilgumu, savukārt pilna uzlāde aizņem aptuveni 2,5 h.

Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana

Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana

Vai atskaņošanas saraksts jau gatavs? Bluetooth® 5.4 garantē stabilu savienojumu plūdenai straumēšanai, vairāku ierīču savienojamības iespēja ļauj vienlaikus pievienot līdz divām Bluetooth® ierīcēm un skaļruņa USB-A pieslēgvietā varat pievienot pārnēsājamu mūzikas atskaņotāju vai zibatmiņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
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1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Plusi

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Mīnusi

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.

  2. IPX5 aizsardzības rādītājs nozīmē, ka skaļrunis ir noturīgs pret ūdens strūklām.