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Bezvadu skaļrunis

TAS2000B/00

Bezvadu skaļrunis

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

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Atbalsta izvēlēto Philips Bluetooth skaļruņu, skaņas joslu, ballīšu skaļruņu, mikrosistēmu, CD audio sistēmu un pārnēsājamo radio vadību.

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Philips izklaides lietotne

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība - English (US)

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 17 July 2025

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 1 MB
  • 22 December 2025

Garantija un apkalpošana

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Garantija

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