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  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
  • Dzirdiet skaņas skaidri
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Patiesi bezvadu austiņas

TAT1108BK/00

4.7
| (9) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zila
Zila
Dzirdiet skaņas skaidri
Dzirdiet mūziku un zvanus pareizi. Šīs patiesi bezvadu austiņas izmanto 6 mm skaļruņus, lai nodrošinātu bagātīgu skaņu un spēcīgus basus, kā arī AI mikrofonu skaidriem zvaniem. Aprīkotas ar IPX4 aizsardzību pret šļakatām un sviedriem un kabatas izmēra uzlādes ietvaru, kas nodrošina 15 stundas ilgu atskaņošanas laiku.
Skatīt visas priekšrocības

Dzirdiet skaņas skaidri

  • Skaidra zvanu kvalitāte

  • 6 mm skaļruņi spēcīgiem basiem

  • Ergonomisks dizains komfortam

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 15 stundu atskaņošanas laika ar ietvaru

Vienalga, cik gara ir jūsu diena, austiņas to izturēs. 5 stundu atskaņošanas laiks un papildu 10 stundas no ērtā kabatas izmēra uzlādes futrāļa.

Pielāgoti 6 mm skaļruņi ar lielisku skaņu un spēcīgiem basiem

Dzirdiet skaņas tā, kā tās bija paredzēts dzirdēt. Šīs austiņas izmanto pielāgota dizaina 6 mm dinamiskos skaļruņus, lai sniegtu patiesu klausīšanās pieredzi. Skaļruņu lielā jauda palielina dinamiku un bass, lai jūs neko nepalaistu garām.

MI mikrofons skaidrai zvanu kvalitātei

Neļaujiet apkārtējām skaņām traucēt klausīšanos. Šīm austiņām ir MI mikrofons, kas izmanto uzlabotu MI algoritmu, lai izfiltrētu troksni, kuru jūs nevēlaties dzirdēt, un nodrošinātu skaidru zvanu kvalitāti. Vienmēr dzirdiet viens otru skaidri.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

9

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Plusi

Dźwięk, jakość, bateria.

Mīnusi

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.