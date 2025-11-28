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TAT1108BL/00
Skaidra zvanu kvalitāte
6 mm skaļruņi spēcīgiem basiem
Ergonomisks dizains komfortam
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Vienalga, cik gara ir jūsu diena, austiņas to izturēs. 5 stundu atskaņošanas laiks un papildu 10 stundas no ērtā kabatas izmēra uzlādes futrāļa.
Dzirdiet skaņas tā, kā tās bija paredzēts dzirdēt. Šīs austiņas izmanto pielāgota dizaina 6 mm dinamiskos skaļruņus, lai sniegtu patiesu klausīšanās pieredzi. Skaļruņu lielā jauda palielina dinamiku un bass, lai jūs neko nepalaistu garām.
Neļaujiet apkārtējām skaņām traucēt klausīšanos. Šīm austiņām ir MI mikrofons, kas izmanto uzlabotu MI algoritmu, lai izfiltrētu troksni, kuru jūs nevēlaties dzirdēt, un nodrošinātu skaidru zvanu kvalitāti. Vienmēr dzirdiet viens otru skaidri.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Plusi
Dźwięk, jakość, bateria.
Mīnusi
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.