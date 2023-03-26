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  • Paņemiet un dodieties ceļā
  • Paņemiet un dodieties ceļā
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Izbeigta ražošana

Patiesi bezvadu austiņas

TAT1207BL/00

3.9
| (14) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Dzeltena
Dzeltena
Melna
Melna
Zila
Zila
Paņemiet un dodieties ceļā
Paņemiet, savienojiet un dodieties ceļā! Šīs fantastiskās patiesi bezvadu austiņas ir aprīkotas ar īpaši mazu uzlādes ietvaru, ko var viegli ielikt kabatā, lai droši un ērti garantētu skaņu, lai kurp arī dotos. IPX4 drošība pret ūdeni un sviedriem un darbības laiks līdz 18 stundām!
Skatīt visas priekšrocības

Paņemiet un dodieties ceļā

  • Ērti valkājami ieauši

  • Īpaši mazs uzlādes ietvars

  • IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

  • Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

Droši un ērti iegulošas ausīs

Šie ērtie ieauši droši pieguļ jūsu ausu kanālos, radot perfektu izolāciju, kas samazina ārējo troksni. Sadzirdiet katru ritmu un vārdu! Izbaudiet patiesu komfortu ar trīs izmēru mīkstiem, apmaināmiem silikona austiņu uzgaļiem.

Īpaši mazs USB-C uzlādes ietvars

Šis īpaši mazais uzlādes ietvars sniedz patiesu jaudu kompaktā konstrukcijā. Austiņas uzlādējot pilnībā, tās nodrošina 6 stundas darbības laika, un pilnībā uzlādēts ietvars sniedz vēl 12 stundas darbības laika. Uzlādējiet austiņas 15 minūtes, lai ātri iegūtu papildu stundu darbības laika!

IPX4 sviedru un ūdens drošas

Pateicoties IPX4 drošības pakāpei un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem, jūs varat baudīt lielisku skaņu jebkādos laikapstākļos! Austiņas ir drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietainu laiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.9

no 5

14

Atsauksmes

2

26/03/2023

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Ausines geros

Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

25/12/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Plusi

Stosunek jakości do ceny

Mīnusi

Póki co brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Plusi

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Mīnusi

microphone could be better

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.