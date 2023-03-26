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TAT1207WT/00
Ērti valkājami ieauši
Īpaši mazs uzlādes ietvars
IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks
Šie ērtie ieauši droši pieguļ jūsu ausu kanālos, radot perfektu izolāciju, kas samazina ārējo troksni. Sadzirdiet katru ritmu un vārdu! Izbaudiet patiesu komfortu ar trīs izmēru mīkstiem, apmaināmiem silikona austiņu uzgaļiem.
Šis īpaši mazais uzlādes ietvars sniedz patiesu jaudu kompaktā konstrukcijā. Austiņas uzlādējot pilnībā, tās nodrošina 6 stundas darbības laika, un pilnībā uzlādēts ietvars sniedz vēl 12 stundas darbības laika. Uzlādējiet austiņas 15 minūtes, lai ātri iegūtu papildu stundu darbības laika!
Pateicoties IPX4 drošības pakāpei un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem, jūs varat baudīt lielisku skaņu jebkādos laikapstākļos! Austiņas ir drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietainu laiku.
3.9
no 5
14
Atsauksmes
Tadisss
26/03/2023
Lietuva
Verificēts pircējs
Ausines geros
Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Plusi
Stosunek jakości do ceny
Mīnusi
Póki co brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Plusi
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Mīnusi
microphone could be better
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless