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TAT2149BK/00
Neliels, taču jaudīgs
Pateicoties izcili ērtajam dizainam, šie mazie pilnībā bezvadu ieauši gādā par patīkamām sajūtām un izskatu visas dienas garumā! Mazais korpuss spēj nodrošināt lielisku skaņu un papildu basus pat mazā skaļumā. Vai dosities uz kādu pasākumu? Ietvaru var pievienot pat pie atslēgas piekariņa.
Nelielas pilnībā bezvadu austiņas
Uzlādes ietvars — atslēgu piekariņš
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Skaidri zvani
Mūsu vismazākajām pilnībā bezvadu austiņām ir plāna konstrukcija, tāpēc tās ērti ieguļ ausīs, un pat tad, ja lietosiet tās visu dienu, jūs jutīsieties lieliski. Austiņas tiek ievietotas ārējā ausī, un tām nav austiņu uzgaļa, kas būtu jāliek auss kanālā. Ja vēlaties ciešāku saķeri, varat izvēlēties sev vispiemērotāko no trīs silikona uzmavu (iekļautas komplektācijā) izmēriem.
Kaut gan šīs pilnībā bezvadu austiņas ir mazas, lai no 10 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, skaļumu palielināt nevajadzēs. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai vai izmantojot lietotni Philips Headphones, un klausieties basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.
Zvana laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē daļu no fona trokšņiem, ko rada apkārtējā pasaule.
1.5
no 5
2
Atsauksmes
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mīnusi
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-09-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mīnusi
Не се прикрепя към ухото.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Izmantošanas datums 2026-05-09
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Izmantošanas datums 2026-05-09